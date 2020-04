Coronavirus: Rivellini (Fd'I), Speranza mandi ispettori ad Ariano Irpino (Av)

- "Ariano Irpino è stato considerato un focolaio, zona rossa, isolato dal resto d'Italia. Pertanto lo Stato deve intervenire con maggior vigore, garantendo la salute dei cittadini mai come adesso gravemente a rischio". Lo ha dichiarato in una nota il dirigente campano di Fd'I, Enzo Rivellini, che ha spiegato: "Chiedo al ministro Roberto Speranza di inviare tempestivamente gli ispettori del Ministero della Salute, affinché possano verificare le condizioni lavorative all'interno degli ospedali e prendere le dovute contromisure, nel più breve tempo possibile. Lo showman De Luca ha chiuso dentro casa i cittadini di Ariano, senza garantire interventi sanitari adeguati e dimostrando una totale mancanza di programmazione, ancora una volta. Possiamo solo ringraziare i tanti medici e infermieri che, grazie all'invettiva, alla genialità e all'altruismo che caratterizza noi meridionali, riescono a far fronte ad un'emergenza combattuta ad armi impari ".(Ren)