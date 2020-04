Coronavirus: De Corato a Sala, speculazione ignobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla sicurezza Riccardo De Corato dichiara in una nota: "È veramente grottesco che il sindaco Sala, che solo qualche settimana fa, in piena pandemia, mentre il presidente Fontana invocava prudenza e rigore, andava a fare aperitivi a destra e manca e aveva lanciato l’hashtah #milanononsiferma, adesso, improvvisandosi scienziato, abbia da qualche tempo già dato il via ad una vergognosa campagna elettorale attaccando la Regione Lombardia, un giorno sì e l’altro pure, facendo polemiche strumentali di ogni tipo. L’abbiamo già visto, in diverse occasioni, fare veloci retromarce di fronte all’evidenza di errori grossolani commessi, chiedendo anche scusa". "Oggi, in un momento in cui, con il presidente e tutta la giunta, siamo impegnati a combattere questa battaglia, il sindaco di Milano, purtroppo, ancora non ha capito che si può vincere se si rema tutti, insieme, nella stessa direzione, evitando speculazioni inutili e controproducenti - prosegue De Corato - Un atteggiamento politico di questo, con un’emergenza globale di questa portata è inaccettabile e sono convinto che il suo predecessore, Pisapia, non lo avrebbe mai tenuto. Alcune persone, quando vestono panni che non gli si addicono, tendono purtroppo a strafare. Il mio auspicio, adesso, è che Sala si renda conto quanto prima di aver esagerato e torni sui suoi passi".(Com)