Perù: coronavirus, presidente Tribunale costituzionale chiede taglio stipendi alti funzionari

- La presidente del Tribunale costituzionale del Perù, Marianella Ledesma, ha chiesto che si riducano gli stipendi degli alti funzionari pubblici per finanziare le risorse da destinare al contrasto al coronavirus. “Il governo deve emanare un decreto di emergenza che tagli gli stipendi degli alti funzionari pubblici. Anche il vicepresidente della Corte, Augusto Ferrero, concorda su questo. Il Tribunale costituzionale ha una giurisprudenza a questo proposito e ha stabilito che è possibile ridurre temporaneamente i salari unilateralmente in una situazione eccezionale", ha detto Ledesma parando alla rete televisiva “Atv”. "Il decreto di emergenza può essere emanato direttamente senza passare per il Congresso", ha aggiunto. (segue) (Mec)