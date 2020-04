Perù: coronavirus, presidente Tribunale costituzionale chiede taglio stipendi alti funzionari (3)

- Anche il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador ha anticipato che parte delle risorse da utilizzare per affrontare l'emergenza legata alla diffusione del nuovo coronavirus in Messico verrà anche da un intervento sugli stipendi degli alti funzionari di governo. "Gli alti funzionari faranno uno sforzo. Gli stipendi si ridurranno in termini reali, rinunciando all'aumento previsto per l'anno in corso", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. La misura sarà "proporzionale" al percepito, ha detto Lopez Obrador sottolineando che sarà proprio lui a "guadagnare meno", e via via tutti gli altri. La "cintura" la "dovranno stringere" però solo i vertici dell'amministrazione pubblica: "coloro che guadagnano 20, 30 mila peso (l'equivalente di una cifra compresa tra i 770 e i 1100 euro), non si vedranno toccati" dalla misura. (segue) (Mec)