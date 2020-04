Perù: coronavirus, presidente Tribunale costituzionale chiede taglio stipendi alti funzionari (4)

- In Uruguay il presidente Luis Lacalle Pou ha annunciato la creazione di un "fondo coronavirus" attraverso una decurtazione compresa tra il 5 ed il 20 per cento degli stipendi degli impiegati pubblici superiori agli 80 mila pesos uruguaiani (1600 euro circa). I tagli includono anche gli stipendi della classe politica e dei loro assessori. "Sappiamo che non è una misura simpatica ma riteniamo sia solidale", ha dichiarato il presidente al momento dell'annuncio. "Non si tratta di una misura volta al risparmio, se abbiamo preso questa decisione è per spendere", ha aggiunto il capo dello stato. Lacalle Pou ha quindi giustificato la scelta di puntare al settore pubblico affermando che "l'impatto della crisi sull'occupazione colpisce esclusivamente il settore privato". (segue) (Mec)