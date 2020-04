Perù: coronavirus, presidente Tribunale costituzionale chiede taglio stipendi alti funzionari (5)

- Il governo del Paraguay ha annunciato che proporrà una riduzione del 20 per cento dei salari per tutte le cariche dello Stato che guadagnano cifre superiori all'equivalente di venti salari minimi. Lo ha dichiarato ieri il vicepresidente della Repubblica, Hugo Velazquez insieme al ministro delle Finanze, Benigno Lopez, in una conferenza stampa al termine di una riunione con il presidente Mario Abdo Benitez, riporta l'agenzia stampa ufficiale "Ip". "Dobbiamo adeguare i salari a questa realtà", ha dichiarato Velazquez, in riferimento all'impatto sulle finanze dello Stato della crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus. Il vicepresidente ha quindi aggiunto che le circostanze spingono inoltre ad avviare un dibattito sulla riforma strutturale dello Stato. "Il ministero delle Finanze ha proposto da tempo questa discussione nel Congresso e credo sia venuto il momento di promuovere azioni per ridurre le dimensioni dello Stato", ha affermato. (segue) (Mec)