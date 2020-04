Perù: coronavirus, presidente Tribunale costituzionale chiede taglio stipendi alti funzionari (6)

- Anche in Argentina l'opposizione al governo di Alberto Fernandez ha proposto di decurtare del 30 per cento gli stipendi di tutti gli incarichi al vertice dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario sia a livello nazionale che provinciale. La proposta è stata resa nota al termine di una riunione dei capigruppo della minoranza (Juntos por el Cambio) alla Camera e punta a fare in modo che anche questi settori condividano "lo sforzo" che sta compiendo il paese per affrontare la pandemia del nuovo coronavirus. "Abbiamo concordato sul fatto che nel contesto dell'attuale crisi provocata dal coronavirus che colpisce non solo l'aspetto della salute ma anche ampi settori dell'economia, ci dev'essere uno sforzo collettivo anche del settore pubblico, che vada alla pari con quello compiuto dal settore privato", ha dichiarato il capogruppo Mario Negri al termine della riunione. (Mec)