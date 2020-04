Speciale difesa: Algeria, Tebboune emana grazia per 5037 detenuti

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha firmato un decreto presidenziale che prevede la grazia a favore di un gruppo di 5.037 detenuti. Lo ha annunciato con un comunicato stampa la presidenza di Algeri. "Le misure di grazia riguardano le persone che non sono state condannate a morte e la cui condanna residua è di 12 mesi o meno", osserva il comunicato stampa. "La riduzione totale e parziale della pena è aumentata a 24 mesi per i detenuti, condannati in via definitiva, la cui età è pari o superiore a 60 anni alla data della firma del decreto", continua la stessa fonte. (Res)