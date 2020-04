Speciale difesa: Libia, per l’ex muftì Al Ghariani l’epidemia di coronavirus è “una menzogna”

- L'ex muftì libico, Al Sadiq al Ghariani, ha definito "un'esagerazione la paura dell'epidemia di coronavirus", contestando la decisione del coprifuoco che provoca "un grave danno alla Libia e ai fronti di combattimento". Parlando ieri nel corso della sua trasmissione "Islam e vita" sull'emittente televisiva "Al Tanasah" che trasmette da Istanbul, in Turchia, l'anziano religioso libico ha affermato: "La menzogna dell'epidemia è diventata brutta o addirittura esagerata nelle società, brutta come l'uso della parola terrorismo". Al Ghariani, 77 anni, seguace della scuola giuridica islamica malichita, noto per le sue posizioni intransigenti e controverse (come ad esempio la fatwa del marzo 2013 che proibiva alle donne libiche di sposare uomini stranieri), ha denunciato presunti casi di corruzione nel ministero della Sanità di Tripoli nell'affrontare l'epidemia rifornendo gli ospedali locali. Le parole dell’ex muftì libico sono state rilanciate dal sito web “Afrigatenews”, considerato vicino alle istanze del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che assedia Tripoli dal 4 aprile scorso. Al momento sono dieci i casi di coronavirus confermati in Libia nelle città di Tripoli e di Misurata, entrambe nell'ovest del paese. (Bel)