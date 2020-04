Speciale difesa: Sierra Leone, coronavirus, disposto blocco nazionale per tre giorni da domenica 5 aprile

- Le autorità della Sierra Leone hanno disposto il blocco totale del paese per tre giorni a partire da domenica prossima, 5 aprile. Lo ha reso noto in conferenza stampa il ministro della Difesa, Kellie Conteh, designato coordinatore dell’emergenza coronavirus dal presidente Julius Maada Bio. Il provvedimento vieta inoltre tutti i raduni religiosi e gli eventi pubblici. Nel paese si sono registrati questa settimana i primi due acasi confermati di coronavirus. Lo scorso 24 marzo il presidente Bio ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria pubblica nel paese per i prossimi 12 mesi nel tentativo di prevenire la pandemia di Covid-19. Il provvedimento prevede anche restrizioni sui viaggi all'estero per tutti i funzionari di governo e il divieto di riunioni pubbliche con più di cento persone. Il capo dello Stato ha inoltre ordinato lo schieramento dell'esercito negli aeroporti e nei valichi di frontiera internazionali al fine di garantire la piena attuazione delle misure annunciate. (Res)