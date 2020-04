Speciale difesa: Iran-Stati Uniti, Zarif, Teheran agisce solo per legittima difesa

- L'Iran agisce soltanto per legittima difesa, a differenza degli Stati Uniti che furtivamente mentono, barano e commettono assassinii. Lo ha dichiarato su Twitter il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, rispondendo alle affermazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui Teheran e i suoi alleati stanno pianificando attacchi contro le basi della coalizione internazionale in Iraq. "L'Iran non ha proxies, ma amici", ha aggiunto il capo della diplomazia di Teheran. "Non lasciatevi ingannare dai soliti guerrafondai di nuovo", ha proseguito, spiegando che "l'Iran non avvia nuove guerre, ma insegna lezioni a chi lo fa (a chi fa le guerre)". Ieri, primo aprile, Trump ha rivelato che l’Iran e le milizie alleate starebbero pianificando un attacco contro le forze militari e personale statunitense di stanza in Iraq. In un messaggio sul suo profilo Twitter, il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che “se ciò accadrà, l’Iran pagherà un prezzo altissimo”. Le dichiarazioni di Trump giungono dopo le timide aperture fatte ieri dal segretario di Stato Mike Pompeo che rispondendo ad una domanda dei giornalisti non ha escluso la possibilità di allentare le sanzioni economiche contro l’Iran e altri paesi per consentire loro di affrontare la pandemia di coronavirus. (Res)