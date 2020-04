Speciale difesa: India, coronavirus, forze armate mettono a disposizione novemila posti letto ospedalieri

- Le forze armate indiane hanno riservato novemila posti letto ospedalieri per la cura dei pazienti affetti da Covid-19 e messo a disposizione 8.500 tra medici e altri operatori sanitari. Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Bipin Rawat, ha precisato che sono 28 gli ospedali militari designati per l’emergenza coronavirus, pronti ad accogliere anche pazienti civili. In strutture militari di Jaisalmer, Jodhpur, Chennai, Manesar, Hindon e Mumbai sono stati allestiti centri per la quarantena degli indiani rimpatriati da paesi gravemente colpiti dall’epidemia, come l’Italia e l’Iran; attualmente ne ospitano più di mille. Gli aerei dell’Aeronautica hanno trasportato circa 25 tonnellate di forniture mediche negli ultimi tre giorni e 150 mila litri di disinfettanti. Le navi della Marina sono in allerta per fornire assistenza alle autorità civili. L’Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo della difesa (Drdo) sta producendo mascherine con filtro antiparticolato FFP3 N99 e dispositivi di protezione individuale. Il direttore della Drdo, G. Satheesh Reddy, ha riferito che la produzione di N99 è attualmente di diecimila unità al giorno e che presto sarà raddoppiata; 40 mila maschere sono già state consegnate alla polizia di Nuova Delhi. (Inn)