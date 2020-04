Speciale difesa: migranti, Corte Ue, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria inadempienti su obblighi ricollocazione

- Rifiutando di conformarsi al meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale, la Polonia, la Repubblica Ceca e l'Ungheria sono venute meno agli obblighi che spettavano loro in forza del diritto dell'Unione. Questi Stati membri non possono invocare né le loro responsabilità in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna, né il presunto malfunzionamento del meccanismo di ricollocazione per sottrarsi all'esecuzione di tale meccanismo. E' quanto si legge nella sentenza pronunciata oggi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea tra Commissione e Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. La Corte ha accolto i ricorsi per inadempimento presentati dalla Commissione contro i tre Stati membri. Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria non hanno indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che essi erano in grado di ricollocare rapidamente nel loro rispettivo territorio. Di conseguenza, non hanno ottemperato ai loro ulteriori obblighi di ricollocazione e, quindi, i tre paesi sono venuti meno agli obblighi ad loro incombenti in forza del diritto dell'Unione. (Beb)