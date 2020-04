Coronavirus: Corrotti (Lega) a assessore Sanità Lazio, per test sierologici chiami Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato invoca una strategia di unità nazionale sui test sierologici a tappeto ma non vorrei che sia una scusa per attendere tempi che non abbiamo: ogni giorno d’attesa è un giorno perso per la salute e la libertà delle persone". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. "Forse si dimentica ma gli basterebbe chiamare il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, nonché segretario del Pd al governo, per riuscire a trovare una soluzione regionale e nazionale il prima possibile. Da parte nostra tutto il sostegno possibile ma sbrigatevi, altrimenti sono solo parole al vento!", conclude la nota. (Com)