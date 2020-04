Coronavirus: Fd'I, garantire diritto alla coltivazione di orti domestici

- Occorre garantire il diritto alla coltivazione di orti domestici. Lo chiedono Giancarlo Righini, consigliere di Fd'I alla Regione Lazio e l'onorevole Marco Silvestroni, deputato di Fd'I. "Bisogna dare ai cittadini che posseggono piccoli appezzamenti di terreno agricolo la possibilità di recarsi a lavorare la terra, per evitare che il raccolto sia compromesso o addirittura perduto, come giustamente ci chiedono molti sindaci del territorio - affermano in una nota gli esponenti di Fd'I -. E' in gioco la sopravvivenza di una piccola ma significativa parte della filiera agroalimentare che alimenta economie locali e domestiche e contribuisce a ridurre l'afflusso di acquirenti nei supermercati. Trattandosi di attività che si svolgono all'aperto e nel rispetto del distanziamento sociale e che quindi non comportano rischio di contagio, crediamo sia logico e doveroso garantire il diritto a svolgerla. Fermo restando che qualsiasi violazione di questa opportunità deve essere perseguita con fermezza dalle autorità, perché non vorremmo si trasformasse in una occasione per fare scampagnate. Ai sindaci di Fd'I - concludono - che sollecitano l'approvazione di questa misura di buon senso va il nostro apprezzamento e ringraziamento". (Com)