Bangladesh: coronavirus, 56 casi

- Il numero dei casi di coronavirus in Bangladesh, aggiornato oggi dall’Istituto di epidemiologia, ricerca e controllo delle malattie (Iedcr), è salito a 56. I pazienti guariti sono 26, mentre quelli deceduti sono sei. Ci sono 243 persone ricoverate in isolamento e 68.880 in quarantena domiciliare. È stato ampliato il numero delle strutture abilitate per i test, tra le quali c’è anche il policlinico universitario di Dacca Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (Bsmmu). Entro domani dovrebbero essere esaminati circa mille campioni. Nel paese è in vigore il blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali, previsto dal 24 marzo al 4 aprile, con probabile proroga fino al 9 aprile, ipotizzata dalla premier, Sheikh Hasina. Fino al 7 aprile, inoltre, sono sospesi i voli internazionali per passeggeri a eccezione di quelli provenienti da Cina, Thailandia, Hong Kong e Regno Unito. Sono stati organizzati, però, dei voli charter per il rimpatrio di cittadini stranieri nei loro paesi. Oggi sono partiti 327 giapponesi.(Inn)