Calabria: De Caprio, trasformare Regione in grande e preziosa riserva naturale

- “L’impegno della Regione è di sostenere gli enti gestori del sistema Parchi e della Comunità delle aree protette regionali in un percorso di rilancio del territorio, che faccia di tutta la Calabria una grande e preziosa riserva naturale”. Lo ha affermato l'assessore regionale calabrese all'ambiente Sergio De Caprio che ha incontrato, in videoconferenza, i presidenti dei parchi calabresi. De Caprio ha aggiunto: "“L’obiettivo è di dare nuova linfa a una autentica comunità di custodi di questo straordinario patrimonio a cielo aperto, perché possano lavorare con amore alla sua conservazione e valorizzazione. Un ringraziamento, dunque, ai volontari delle associazioni ambientaliste, ai sindaci, ai funzionari del dipartimento Ambiente, alle forze dell’ordine e ai valorosi appartenenti al disciolto Corpo forestale dello Stato che, in questi anni, hanno difeso con impegno e dedizione la risorsa più preziosa per lo sviluppo dell'amato popolo calabrese". Quindi ha concluso: "Insieme, fianco a fianco, porteremo le riserve verso i cittadini e le apriremo a chi verrà da altri luoghi per visitarle, per amarle, conoscerle davvero e nel profondo. Questo significa operare per la realizzazione della riserva naturale più bella".(Ren)