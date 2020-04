Emilia Romagna: Piccinini (M5s), irricevibile richiesta di azzerare tasse su rumore aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tassa sull'inquinamento acustico, che così faticosamente proprio il Movimento 5 stelle nella scorsa legislatura ha proposto e fatto approvare dalla Regione, non è una zavorra come qualcuno oggi vuole far credere ma una tassa a tutela della salute dei cittadini. Salute che oggi più che mai, come dimostra l'emergenza in atto, deve essere salvaguardata con politiche che siano in grado di prevedere e scongiurare situazioni critiche. Per questo la proposta che la Regione azzeri l'Iresa è semplicemente irricevibile". Lo ha detto Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 stelle in Emilia Romagna. (Ren)