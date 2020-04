Coronavirus: Fragomeli (Pd), Salvini la smetta con inutili accuse e rispetti il lavoro dei sindaci

- “Altro che tempo da perdere, per i sindaci lombardi Pd o non Pd c’è solo una preoccupazione: mettere in sicurezza il sistema sanitario lombardo". Ribatte così a Matteo Salvini il deputato Pd lombardo Gian Mario Fragomeli. "Le falle - prosegue l'esponente dem - sono state ammesse oggi anche dal presidente Fontana. Allora Salvini e Fontana smettano di tacciare di propaganda di sinistra chi sta sul territorio come i sindaci. Rispettino coloro che hanno solo potuto firmare gli atti di morte e non sono stati resi partecipi delle misure di contrasto all’emergenza. La Lombardia è più forte di quanto fatto dal governo regionale; quest’ultimo dovrebbe chiamare e coordinare tutte le istituzioni lombarde senza perdersi in continue polemiche con la protezione civile nazionale”. “Illustri virologi anche hanno dichiarato che il sistema lombardo ha avuto delle falle”, conclude Fragomeli.(com)