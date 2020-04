Coronavirus: Morelli (Lega), Tridico denunci attacchi hacker, seguiremo vicenda

- Il deputato della Lega e presidente della commissione Telecomunicazioni alla Camera, Alessandro Morelli, invita il presidente dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale a denunciare gli attacchi hacker subiti in occasione dell'avvio delle domande per chiedere il bonus da 600 euro riservato ai lavoratori autonomi. "Si apre una querelle riguardo all'attacco hacker che avrebbe mandato in tilt il sito Inps, scatenando il panico tra i cittadini in attesa e la pubblica derisione per la situazione - afferma il parlamentare in una nota -. Sono certo che il presidente Pasquale Tridico abbia sporto immediatamente denuncia alla Polizia postale e che l'intelligence nazionale, sotto l'indirizzo del presidente Conte, sia al lavoro per rintracciare i responsabili. Tridico - continua Morelli - dia subito la dovuta pubblicità alla situazione, alla serie di eventi avvenuti ieri e agli atti intrapresi. Altrimenti sarò costretto ad andare personalmente a presentare un esposto perché si faccia chiarezza il prima possibile".(Com)