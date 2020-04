Coronavirus: Fials, politici territorio donino parte indennità a fondo operatori sanitari

- La segreteria provinciale Fials di Roma, in una nota, scrive: "Ci aspettiamo che tutti i politici del nostro territorio regionale a partire dal presidente della Regione Nicola Zingaretti, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi nonché presidente della Città Metropolitana e tutti gli altri rappresentanti eletti donino una parte della loro indennità stipendiale in un fondo dedicato agli operatori sanitari che stanno lavorando nei reparti Covid e non solo, senza sosta e con profonda abnegazione". "Prendendo spunto dalle tante proposte e dichiarazioni di ministri e sottosegretari - aggiunge il comunicato - che hanno invitato a decidere il taglio delle proprie indennità e prendendo spunto dai tanti politici che hanno donato spontaneamente fondi agli ospedali dei propri territorio chiediamo alla Regione Lazio di essere antesignana di questa solidarietà economica che potrebbe anche essere presa ad esempio da altri territori. Dovrebbe essere messo in piedi un fondo apposito per raccogliere risorse anche destinate alle famiglie dei tanti operatori sanitari che hanno perso la vita nell’esercizio della loro professione – aggiunge la nota – e per elargire dei premi a chi in corsia fa doppi e tripli turni. (segue) (Com)