Coronavirus: Fials, politici territorio donino parte indennità a fondo operatori sanitari (2)

- A questa postilla, spiega la nota Fials, "dovrebbero pensare anche gli stessi direttori generali e sanitari dei tanti nosocomi di Roma e del Lazio che per primi dovrebbero avere, e il condizionale è d’obbligo, il polso della situazione: da tempo avrebbero dovuto conoscere la penuria di dpi (mascherine, guanti, occhiali e tute per la protezione) a disposizione dei propri dipendenti". Alla Regione "chiediamo anche di revocare le nomine fatte in extremis in questo momento di grave emergenza pandemica a tutti i funzionari chiamati nel mese di marzo a carattere fiduciario. Altrettanto chiediamo di formulare un piano per requisire case di cura private dove gli imprenditori hanno chiesto la cassa integrazione per i propri dipendenti – puntualizza la nota Fials – nonché di inquadrare infermieri, tecnici e medici nelle strutture pubbliche del Lazio. Aspettiamo una risposta forte e vigorosa dall’istituzione regionale e da quelle comunali che ci vogliono dare lezione di rispetto e dedizione civica invocando ‘Grazie a tutti gli operatori sanitari’. E che purtroppo conclude la nota Fials - quando si tratta di passare dalle belle parole ai fatti latitano senza ritegno alcuno". (Com)