Coronavirus: Fontana, su test sierologici io e Zaia ci muoviamo nel rispetto della scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo verificando i vari test sierologici, quando ne troveremo uno adatto lo comunicheremo alla stampa e inizieremo a utilizzarlo. Anche il presidente del Veneto Luca Zaia si sta muovendo così". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il consueto punto stampa a Palazzo Lombardia. "Credo si debba chiarire una volta di più che Regione Lombardia si muove nel rispetto della scienza, non fa iniziative che possano essere avventate", ha proseguito Fontana spiegando che "abbiamo dato incarico all'università di Pavia perché valuti tutti i tipi di test in questo campo e di verificare se vi sia un test scientificamente valido. In questo settore il mondo scientifico è estremamente diviso: o si trova un test unanimemente riconosciuto come valido e fondato o dovremo fare altre scelte". Fontana ha poi spiegato che "dovremmo avere delle risposte a breve. Se si troverà questo test lo comunicheremo alla stampa e inizieremo a utilizzarlo". Infine Fontana ha annunciato che "anche Zaia si sta muovendo in questa direzione di sottoporre alle università la richiesta di esaminare i test sierologici per prendere una decisione in merito al loro utilizzo". (Rem)