Ue: Sassoli annuncia plenaria straordinaria il 16 e 17 aprile

- Plenaria straordinaria del Parlamento europeo il 16 e 17 aprile. E' quanto la conferenza dei presidenti, di cui fa parte il presidente e i capi dei gruppi politici dell'Eurocamera, ha deciso oggi. Lo ha comunicato il presidente David Sassoli in una nota stampa. "Tutti gli organi del Parlamento sono al lavoro per affrontare l'emergenza del Covid-19. E tutti sono in grado di riunirsi, partecipare, dibattere, proporre e votare. Oggi abbiamo deciso di tenere una plenaria straordinaria dell'Europarlamento il 16 e 17 aprile, per votare i nuovi provvedimenti della Commissione per fronteggiare l'emergenza, per discutere e aggiornare la nostra posizione su come affrontare questa catastrofe. Il nostro messaggio è chiaro: la democrazia continua a funzionare, anche con nuovi strumenti. E questo lo vogliamo sottolineare con forza", ha dichiarato Sassoli. (Beb)