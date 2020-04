Ungheria: Sassoli, invierò lettera a Commissione per chiarimenti su legge poteri speciali

- Il presidente del Parlamento europeo invierà una lettera alla Commissione europea per chiedere come intenda muoversi di fronte alla legge che assegna poteri speciali a Viktor Orban e proroga senza una data specifica di conclusione l'emergenza approvata in Ungheria. Lo ha riferito Sassoli dopo la conferenza dei presidenti, di cui fa parte insieme ai capi dei gruppi politici dell'Eurocamera. "Mi è stato dato il mandato di inviare una lettera alla Commissione europea, per chiedere come la Commissione intende muoversi di fronte alla legge approvata dal Parlamento ungherese e se questo non costituisca una grave violazione dell'articolo 2 del Trattato, quello che parla dei nostri valori, fondati sulla democrazia e la libertà", ha spiegato. (Beb)