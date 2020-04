Tunisia: coronavirus, i ministri del governo Fakhfakh donano metà dello stipendio al fondo per l'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Tunisia ha annunciato che tutti i ministri doneranno metà del proprio stipendio al fondo "1818" istituito per l'emergenza legata alla pandemia di coronavirus. L'annuncio è arrivato al termine di un consiglio dei ministri presieduto ieri sera dal premier Elyes Fakhfakh. Il capo del governo ha fatto il punto sulla strategia nazionale di contenimento del virus e sulle decisioni assunte in campo sanitario, oltre che sulle possibili conseguenze sociali, economiche e di sicurezza della crisi in corso. Lo scorso 31 marzo il Consiglio di sicurezza nazionale ha deciso di prorogare di due settimane le misure di contenimento già assunte, come raccomandato da un gruppo di 15 esperti ascoltati dalle autorità. Fakhfakh ha insistito in particolare sulla necessità di accelerare l'attuazione delle misure sociali adottate a favore delle persone con reddito basso e delle classi sociali svantaggiate. (Tut)