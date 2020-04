Coronavirus: Mandelli (FI), no a ideologia statalista su sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Andrea Mandelli, osserva che "nel quadro di una pandemia così aggressiva, sono stati due i punti di forza che hanno consentito di evitare conseguenze ben peggiori: l'abnegazione di medici, farmacisti, infermieri e personale sanitario e l'efficienza di un modello, quello lombardo, che nella sinergia pubblico-privato ha saputo rappresentare ancora una volta un esempio di eccellenza. A questo - continua il parlamentare in una nota - si somma la buona volontà di tanti privati, punto di svolta per la costruzione a tempo di record dell'ospedale alla Fiera di Milano. Per questo, chi oggi nella maggioranza parla di un ritorno alla statalizzazione del sistema sanitario evidentemente non ha colto l'anima della questione. L'ideologia statalista non può né deve prevalere sul senso di realtà e sull'interesse dei cittadini". (Com)