Mobilità: Di Marco (M5S), dal Mit 111 ml per sostenibilità, Lombardia faccia la sua parte

- Il M5s Lombardia fa sapere in una nota che il "MIT ha firmato ieri il decreto interministeriale che prevede l'erogazione di 111.595.517 euro alla Lombardia per l'attuazione del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile". Nicola Di Marco, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: "Sono risorse che andranno al trasporto pubblico locale per le aree più inquinate. Il Ministero finanzia direttamente i Comuni per l'acquisto di materiale rotabile ad alimentazione elettrica, a metano e a idrogeno con l'obiettivo di ammodernare le flotte e migliorare l'aria che respiriamo. Mi auguro che siano impegnate rapidamente dai Comuni anche per sostenere la filiera della produzione". "Le Regioni non dovranno anticipare risorse in un momento di grande difficoltà. Ora anche la Lombardia faccia la sua parte: sul Tpl abbiamo assistito fin qui solo ai bisticci politici tra regione e Milano e mai a un piano d'investimenti strategico e che sappia interpretare i bisogni di aria pulita e mobilità sostenibile dei cittadini", conclude Di Marco. (Com)