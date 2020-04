Colombia: Fitch rivede al ribasso rating da BBB a BBB- (3)

- Milioni di piccole aziende, avverte la società, non resisteranno al brusco calo delle loro vendite, e il settore del commercio e della ristorazione, uno dei più colpiti, genera il 42 per cento dei posti di lavoro in Colombia. D'altra parte, prosegue l'informativa, anche dopo aver sconfitto il virus, il paese dovrà affrontare gli effetti del calo dei prezzi internazionali del petrolio, il principale prodotto di esportazione. Secondo dati diffusi a febbraio dall'istituto nazionale di statistica (Dane) nel 2019 l'economia colombiana è cresciuta a un ritmo del 3,3 per cento, rispetto al 2,5 per cento registrato nel 2018. (Mec)