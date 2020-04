Coronavirus: Sassoli, Parlamento ha donato a Bruxelles una sua sede e 100 veicoli

- Il Parlamento europeo ha donato alle autorità della città di Bruxelles una delle sue sedi per la cura dei pazienti e 100 autoveicoli. Lo ha comunicato il presidente David Sassoli. "Come Parlamento abbiamo voluto dare un piccolo esempio" nell'unione degli sforzi per combattere la pandemia. "Abbiamo dato in dotazione alle autorità di Bruxelles una nostra sede per la cura dei pazienti e una flotta di 100 autoveicoli. Siamo pronti a fare lo stesso per le sedi di Lussemburgo e Strasburgo se ne avranno bisogno. Siamo l'Europa, la nostra forza si chiama solidarietà", ha concluso. (Beb)