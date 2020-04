Coronavirus: Raggi, non dobbiamo mollare, romani si stanno comportando bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo mollare. Dobbiamo resistere e continuare a osservare tutte le disposizioni messe in campo dal Governo per debellare il coronavirus. Per bloccare il contagio è indispensabile l’impegno di tutti ed è fondamentale rimanere a casa il più possbile. I romani si stanno comportando bene, almeno a giudicare dagli ultimi aggiornamenti sul traffico elaborati da Roma Servizi per la mobilità". Lo ha affermato, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Le auto in circolazione sulle strade principali della nostra città, a fine marzo, sono diminuite in media del 75 per cento per cento rispetto a febbraio. Venerdì 20 marzo il calo è stato vertiginoso: fino all’83 per cento in meno di auto in strada in confronto al mese scorso. In particolare su via Cristoforo Colombo, all’altezza del Canale della Lingua e in via Togliatti la diminuzione dei veicoli è stata di oltre il 90 per cento, sempre rispetto a febbraio", ha aggiunto la prima cittadina di Roma. (segue) (Rer)