Coronavirus: Raggi, non dobbiamo mollare, romani si stanno comportando bene (2)

- "Abbiamo raccolto dati anche sul numero di spostamenti a piedi, grazie a una rete di sensori bluetooth localizzati in 17 punti centrali di Roma come Piazza Trilussa, Ponte Cavour, Piazza Venezia, Piramide e Termini: da febbraio fino al 26 marzo il passaggio dei pedoni, in queste aree del centro, si è quasi azzerato con una riduzione del 90 per cento rispetto a febbraio - ha continuato nel suo post Virginia Raggi - I nostri cittadini stanno dimostrando grande senso civico e responsabilità, ma è doveroso fare ancora di più. Non abbiamo ancora sconfitto questo nemico invisibile, serve altro tempo. Per questo motivo non dobbiamo vanificare gli sforzi di chi è in prima linea al servizio degli altri o di chi è rimasto semplicemente a casa seguendo le regole e rinunciando a una parte della propria libertà. Non dobbiamo cedere. Non ora", ha concluso il sindaco di Roma. (Rer)