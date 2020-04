Coronavirus: Ungaro (Iv), garantire liquidità a imprese presto e senza burocrazia

- Il deputato di Italia viva Massimo Ungaro, componente della commissione Finanze di Montecitorio, invita ad assicurare "liquidità a imprese, specie quelle piccole e giovani, lavoro autonomo e partite Iva: questa deve essere la via maestra per garantire al Paese la ripartenza ed evitare la desertificazione economica nazionale". In una nota il parlamentare prosegue: "Spero che il governo dia seguito all'apertura di ieri del ministro Gualtieri alla proposta di Italia viva per permettere alle banche di erogare prestiti ponte garantiti dallo Stato a tutte le imprese di ammontare pari almeno al 20 per cento del fatturato del 2019, da ripagare in scadenze lunghe, minimo 10-15 anni. Sarebbe ideale una garanzia dello Stato del 100 per cento, come si sta facendo in alcuni Paesi extra-Ue, ma la disciplina Ue al riguardo permette al massimo il 90 per cento. Con il 90 per cento però si allungano i tempi, le banche dovranno aprire un'istruttoria per ogni prestito, come ricorda il collega Luigi Marattin. È importante quindi rivedere anche questoaspetto a livello europeo". Per Ungaro, "l'iniezione di liquidità non deve solo essere ingente, ma rapida: i prestiti devono essere erogati facilmente e velocemente senza burocrazia o complicazioni inutili per le aziende. Chiediamo al governo di introdurre incentivi, forme di auto-certificazione per le aziende, controlli ex-post, procedure semplificate. I soldi devono arrivare subito alle imprese - conclude il parlamentare di Iv - per impedire una riduzione permanente della nostra capacità produttiva, come ci invita a fare Mario Draghi". (Com)