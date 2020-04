Coronavirus: Assonidi (Confcommercio Milano), 40 per cento nidi e scuole d'infanzia privati a rischio chiusura

- Il 40 per cento di asili nido e scuole d'infanzia privati rischia di chiudere per sempre. Lo denuncia in una nota l’associazione aderente a Confcommercio Milano Assonidi. In Lombardia sono oltre 1.400 gli asili nido e le scuole d'infanzia privati, a Milano 250 (più di 120 le strutture convenzionate con il Comune che seguono 5mila bambini). L'offerta dei gestori privati alle famiglie lombarde è molto importante: il 70 per cento dei posti per i bambini da 0 a 3 anni. Gli educatori in tutta la regione sono circa 5mila. Confcommercio Milano sottolinea come ora la priorità sia sostenere con strumenti straordinari la liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi per far fronte agli impegni. E il settore dei servizi all'infanzia privati è in totale emergenza economica: “Il 40 per cento delle strutture, nel giro di 1-3 mesi al massimo – spiega Federica Ortalli, presidente di Assonidi - rischia la chiusura definitiva. I costi di gestione tra stipendi del personale, locazione e utenze, senza un introito non si possono onorare. Siamo micro-piccole imprese vicinissime al collasso". Particolarmente urgente il problema della locazione: la categoria non rientra per ora fra quelle che possono usufruire del credito d'imposta. (segue) (com)