Coronavirus: Assonidi (Confcommercio Milano), 40 per cento nidi e scuole d'infanzia privati a rischio chiusura (2)

- Confcommercio Milano sottolinea un importante passaggio della lettera che Assonidi ha di recente inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Nascerà un'ulteriore emergenza sociale per la nazione: la mancanza di posti per soddisfare le richieste delle famiglie quando inizierà la ripresa del mondo produttivo italiano". Quando arriverà la ripresa "le famiglie - sottolinea Federica Ortalli - non ritroveranno quello che hanno lasciato. Potrebbero non trovare nidi e scuole d'infanzia, perché questa crisi li ha travolti, potrebbero non ritrovare gli educatori, perché il calo dei bambini imporrà soluzioni drastiche sul personale educativo. Troveranno ancora gestori pieni di passione. Operatori che adesso si sentono trascurati dalle istituzioni. In questo periodo di chiusura siamo al lavoro per far sentire la nostra voce forte e risoluta. Gli asili nido privati devono poter continuare a svolgere la loro funzione". (com)