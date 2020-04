Coronavirus: Musumeci, intensificare i controlli nei centri urbani siciliani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo anche limitato le corse dei treni e gli aerei arrivano soltanto da Roma Fiumicino - ha spiegato il governatore della Sicilia - Dobbiamo convincerci che, in questo momento, ogni siciliano deve rimanere dove si trova". Infine, il tema dei dispositivi individuali di protezione, che sono insufficienti per le esigenze degli operatori sanitari impegnati per contenere la diffusione del contagio e assistere i pazienti ricoverati negli ospedali siciliani. "L'unità di crisi nazionale – ha concluso Musumeci - si era presa l'incarico di distribuire alle periferie il materiale di protezione, ma anche i ventilatori, necessari per realizzare i posti di terapia intensiva. Sono arrivati in maniera insufficiente e inadeguata. Ci sono stati degli errori iniziali, che hanno creato un diffuso malessere soprattutto tra gli operatori sanitari e di cui adesso è bene non si parli, perché in tempo di guerra non si fanno processi". (Ren)