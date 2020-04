Repubblica Ceca: premier Babis, ritorno alla normalità possibile da giugno

- La vita in Repubblica Ceca potrebbe tornare alla normalità a partire dalla fine di maggio o al più da giugno. E' quanto ha dichiarato il primo ministro ceco, Andrej Babis, al settimanale "Blesk" commentando gli sviluppi dell'emergenza del coronavirus. A suo dire è probabile che il picco delle infezioni venga raggiunto a fine aprile, quando nel paese potrebbero esserci tra i 10 mila e i 15 mila casi di contagio. Babis ha assicurato che la squadra di crisi che coordina la lotta alla pandemia sta facendo quanto in suo potere per contenere la diffusione del coronavirus e i dati a disposizione gli danno motivo di ben sperare. Già dopo Pasqua potrebbero esserci i primi allentamenti delle misure restrittive in vigore attualmente, ha aggiunto il capo dell'esecutivo ceco. Si potrebbe partire dalla riapertura di alcune attività commerciali e poi a seguire scuole, ristoranti e bar in quest'ordine. Babis ha anche dichiarato che il governo vuole scongiurare ulteriori inasprimenti delle restrizioni. (Vap)