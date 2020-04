Speciale energia: Naturgy chiude vendita di una partecipazione di Medgaz a Black Rock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Naturgy ha firmato un accordo con BlackRockGlobal Energy & Power Infrastructure Fund (Gepif) che impegna quest'ultima ad acquisirà il 50 per cento della società veicolo attraverso la quale Naturgy aveva accettato di acquisire la partecipazione di Medgaz da Mubadala. Naturgy ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del 34,05 per cento di Medgaz da Cepsa Holding LLC, una controllata al 100 per cento di Mubadala per 445 milioni di euro il 15 ottobre scorso. (Res)