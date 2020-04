Speciale energia: Francia, braccio di ferro tra Edf e fornitori di energia alternativi

- Braccio di ferro in Francia tra l'operatore energetico Electricité de France (Edf) e i fornitori alternativi di energia. Lo scrive il quotidiano “Les Echos”, spiegando che a causa della crisi provocata dal coronavirus molte società vogliono attivare la clausola prevista nei “casi di forza maggiore” per sospendere i loro contratti di approvvigionamento di energia nucleare. Con la chiusura delle attività commerciali e delle fabbriche imposta nell'ambito delle misure di contenimento fissate dal governo, il consumo di elettricità è sceso di circa il 15 per cento e il prezzo per megawattora è calato del 40 per cento. Per questo i fornitori che anno acquistato energia da Edf vogliono rivedere i contratti. “Edf ha reso noto a questi fornitori la contrarietà all'attivazione di questa clausola”, ha fatto sapere la Commissione di regolamento dell'energia. (Res)