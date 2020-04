Speciale energia: Francia, presidente Cre, i fornitori potranno dialogare con Edf

- Il presidente della Commissione di regolamento dell'energia francese (Cre), Jean-François Carenco, ha dichiarato che tutti i fornitori di elettricità potranno discutere con il gruppo energetico Electricitè de France (Edf) in merito all'utilizzo della “clausola di forza maggiore” presente nei contratti di approvvigionamento che gli permetterebbe di interrompere la fornitura in questo momento di crisi in cui i consumi sono calati. “Faccio appello alla responsabilità di ognuno per assumere la stabilità del sistema elettrico”, ha detto Carenco in un'intervista rilasciata al quotidiano “Les Echos”. “Ho detto a Edf che è sua responsabilità fare attenzione affinché alcuni fornitori non muoiano”, ha aggiunto il dirigente. (Res)