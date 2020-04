Speciale energia: Regno Unito, regina Elisabetta potrà costruire centrale idro-elettrica a Balmoral

- La regina Elisabetta II del Regno Unito vinto la causa contro le associazioni ambientaliste contrarie al progetto di costruzione di una centrale idro-elettrica nella sua tenuta di Balmoral, in Scozia. Come riferisce il quotidiano "The Telegraph", spiegando che il progetto prevede l'impianto di due turbine lungo il corso del fiume Muick, che attraversa gli oltre 20 mila ettari della tenuta di Balmoral. A pieno regime, la centrale fornirà tutta l'energia necessaria alla residenza reale e il surplus potrà essere venduto dalla sovrana alla National Grid, la società statale che gestisce l'intera rete elettrica del Regno Unito. (Res)