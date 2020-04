Speciale energia: Germania, nel primo trimestre, quota rinnovabili al 52 per cento dei consumi

- Nel primo trimestre del 2020, le energie rinnovabili hanno coperto per la prima volta più della metà del consumo di elettricità in Germania. Tra gennaio e marzo scorso, circa il 52 per cento dell'elettricità utilizzata nel paese è stata, infatti, generata da fonti rinnovabili. È quanto si apprende dai dati diffusi dal Centro per la ricerca sull'energia solare e l'idrogeno del Baden-Wuerttemberg e dell'Associazione federale per l'energia e l'acqua (Bdew). Come riferisce il quotidiano “Frankfuter Allgemeine Zeitung”, nei primi tre mesi del 2019, la quota delle rinnovabili nel consumo di energia in Germania era stata del 44,4 per cento. A determinare il significativo aumento dell'elettricità verde sono stati diversi fattori. In primo luogo, un record di vento a febbraio, seguito da marzo da un numero eccezionalmente elevato di ore di sole. Inoltre, tra gennaio e marzo scorso, il consumo di elettricità in Germania è diminuito dell'1 per cento su base annua a causa del rallentamento dell'economia e della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Con riferimento alla generazione totale di elettricità in Germania, a oggi pari a circa 158 miliardi di chilowattora (kw), la quota coperta dalle fonti rinnovabili è stata del 49 per cento. Il dato comprende anche l'elettricità esportata che non viene consumata in Germania. Sole, vento e altre fonti rinnovabili hanno generato circa 77 miliardi di kw, ossia circa 10 miliardi in più rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Quasi 81 miliardi di kw provenivano da fonti energetiche convenzionali, ben 20 miliardi in meno rispetto al primo trimestre del 2019. Per la maggior parte, circa 43 miliardi di kw, l'energia rinnovabile è stata generata dagli impianti eolici terrestri. Dalla biomassa provengono 11 miliardi di kw, mentre 9 miliardi di kw sono stati generati parchi eolici in mare. Il fotovoltaico (PV) ha contribuito per circa 7 miliardi di kw, l'energia idroelettrica per circa 5 miliardi di kw. Il resto è stato generato dai rifiuti urbani e dall'energia geotermica. Secondo il Bdew, “i dati da record sono in netto contrasto con la drammatica situazione che attualmente caratterizza l'espansione degli impianti eolici e fotovoltaici” in Germania. Se gli ostacoli a un'ulteriore sviluppo di tali siti non dovessero essere rimossi rapidamente, avverte il Bdew, l'obiettivo del governo federale di raggiungere una quota di elettricità ecologica del 65 percento entro il 2030 “difficilmente potrà essere conseguito”. (Res)