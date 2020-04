Speciale energia: Spagna, regolatore autorizza acquisizione di Medgaz da parte di Naturgy e Sonatrach

- La Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc) ha autorizzato l'acquisizione del gasdotto Medgaz da parte di Naturgy e Sonatrach, uno degli ultimi requisiti in sospeso per la chiusura dell'operazione. Lo scorso ottobre, Naturgy e la società statale algerina hanno raggiunto un accordo con Mubadala per l'acquisizione del 42,09 per cento della partecipazione di proprietà di Medgaz (inizialmente, nelle mani della controllata Cepsa) per circa 548 milioni di euro, in un'operazione che ha valutato il 100 per cento del gasdotto a 1,3 miliardi di euro. Naturgy ha acquisito il 34 per cento, che si è aggiunto al 15 per cento che già aveva. La società algerina ha acquistato l'8 per cento, arrivando così al 51 per cento. (Res)