Grecia: coronavirus, dibattito in parlamento su misure economiche per affrontare la crisi

- Il mese di aprile potrebbe determinare il futuro delle misure volte a contenere l'impatto dell'epidemia di coronavirus in Grecia. Lo ha affermato il premier, Kyriakos Mitsotakis giovedì durante un dibattito in parlamento incentrato proprio sulle nuove misure legislative volte a frenare la diffusione del virus. "Tutto ciò che è stato fatto sinora ci portata a essere ottimisti", ha affermato, Mitsotakis avvertendo che tuttavia il paese deve continuare a seguire la rotta. “Lo sforzo deve continuare con lo stesso vigore e maturità. Aprile è il mese più cruciale e se ci rilassiamo rischiamo di pagarla", ha detto Mitsotakis. Sulle misure economiche adottate per sostenere i salari e le imprese colpite dall'epidemia, il primo ministro ha affermato che la priorità principale del governo è "salvaguardare i posti di lavoro e un equo e sociale benessere orizzontale". (segue) (Gra)