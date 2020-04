Grecia: coronavirus, dibattito in parlamento su misure economiche per affrontare la crisi (2)

- Il leader del partito all’opposizione di Syriza, Alexis Tsipras, ha chiesto un piano di salvataggio economico che protegga i posti di lavoro e gli stipendi dei lavoratori a basso reddito, fornendo allo stesso tempo sostegno alle imprese attraverso sussidi diretti. Tsipras ha inoltre espresso preoccupazione per l'impatto delle misure volte a limitare i movimenti dei cittadini. "Abbiamo il dovere di salvaguardare la salute del pubblico e di prevenire la diffusione del virus, ma abbiamo anche il dovere di proteggere le funzioni democratiche", ha affermato il premier greco. La leader del Movimento per il cambiamento, Fofi Gennimata, ha presentato una proposta del suo partito per una strategia di "risposta in prima linea" che consisterebbe in team specializzati di medici e operatori sanitari che conducono test diffusi porta a porta, fornendo anche consulenze e cure di base per i pazienti che risultano positivi al virus. (Gra)