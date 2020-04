Cina: ministero Commercio, forniture di grano saranno sufficienti per domanda interna (4)

- La Cina sta anche cercando di incoraggiare gli agricoltori a piantare due raccolti di riso ogni anno, una tendenza che è stata in declino con l'aumento dei costi. "Per garantire l'assoluta sicurezza delle razioni, la produzione di riso deve essere stabilizzata e, in particolare, l'area del riso a doppia stagione non può continuare a diminuire", ha affermato Pan. "I limiti al movimento delle persone hanno causato una carenza di personale che lavora per prevenire le malattie del bestiame", ha sottolineato Yang Zhenhai, funzionario del Dipartimento zootecnico del ministero, sebbene abbia aggiunto che la situazione dell'influenza aviaria di quest'anno era "generalmente stabile". Yang ha aggiunto: "Siamo anche fiduciosi che la capacità di produzione annuale dei suini sarà sostanzialmente ripristinata a un livello vicino agli anni normali". (Cip)