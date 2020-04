Coronavirus: Moretta, commercialisti vigileranno su misure del governo

- "I commercialisti lanciano un messaggio alle microimprese, agli artigiani, ai cittadini: vigileremo con la massima attenzione sulle misure che il governo metterà in campo. Insieme supereremo questo periodo". Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. "I professionisti sono veri e propri consulenti degli assistiti - ha proseguito Moretta - con le loro competenze e le specializzazioni. Quindi promettiamo non solo massimo impegno e vigilanza, ma anche che saremo attentissimi nella valutazione delle misure messe in campo. La priorità deve essere quella di mettere al sicuro il tessuto economico italiano e pensare a come rilanciarlo. Purtroppo le prime misure rappresentano solo un primo intervento: per la nostra economia servirà molto di più, in particolare per i lavoratori autonomi. Servono investimenti e semplificazione", ha concluso Moretta. (Ren)