Coronavirus: De Petris (Leu), scuse von der Leyen positive ma crisi va affrontata con strumenti nuovi

- La senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Loredana De Petris, definisce positivo che "la presidente von der Leyen riconosca gli errori compiuti dall'Europa e da molti Paesi dell'Unione nei confronti dell'Italia all'inizio di questa crisi e assicuri che la stessa Europa ha ora 'cambiato passo' e intende 'dare una mano'. Spero - continua la parlamentare in una nota - che la presidente von der Leyen capisca che oggi il modo migliore per essere vicini all'Italia, ma in realtà anche per difendere l'Unione europea, è schierarsi al fianco dell'ampio fronte europeo che chiede di affrontare questa crisi terribile con strumenti nuovi e adeguati, come la condivisione del debito. Lo stesso stanziamento di 100 miliardi del 'Sure' (il fondo Ue per finanziare la cassa integrazione nei Paesi in difficoltà, ndr) è un segnale positivo, ma che non risolve certo una situazione che è già gravissima". (segue) (Com)