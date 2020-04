Coronavirus: De Petris (Leu), scuse von der Leyen positive ma crisi va affrontata con strumenti nuovi (2)

- Per De Petris, "nelle prossime settimane e per un periodo tutt'altro che breve l'Italia dovrà fronteggiare una crisi economica molto grave. E' indispensabile sostenere sia le imprese che i cittadini che si trovano in enormi difficoltà. Bisognerà stanziare aiuti per le fasce di popolazione rimaste escluse dal decreto legge Cura Italia, erogare un reddito di emergenza per tutti coloro che ne hanno bisogno senza lungaggini burocratiche, sostenere chi non è in grado di pagare affitti e mutui, assicurare alle imprese la liquidità necessaria per ripartire. Ciò - conclude la senatrice di Leu - richiede a noi uno sforzo immenso ma anche un intervento altrettanto poderoso dell'Unione. Un cambio di passo che deve essere drastico, complessivo e radicale". (Com)