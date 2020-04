Serbia: fonti stampa, rilasciata reporter dopo fermo per articolo su protezioni a sanitari

- Sarebbe stata rilasciata stamane la giornalista serba Ana Lalic dopo il fermo di 48 ore disposto ieri sera dalla Procura di Novi Sad a seguito della denuncia della struttura pubblica Centro clinico della Vojvodina. La notizia del rilascio è stata diffusa dall'emittente "Rts" che cita fonti riservate. La giornalista del sito "Nova.rs" è stata messa ieri sera in stato di fermo per 48 ore dopo aver denunciato la mancanza di protezioni per il personale sanitario impegnato nella lotta al coronavirus. Lalic è stata accusata di diffusione di false notizie dopo aver riportato le testimonianze di alcuni membri del personale medico del Centro clinico della Vojvodina, secondo cui vi sarebbe "una mancanza cronica dei dispositivi sanitari di base" e vi sarebbero "delle condizioni di lavoro assolutamente caotiche in tempo di pandemia". Le dichiarazioni del personale sanitario sottolineavano anche la "mancanza assoluta di attuazione dei protocolli" e la presenza "più di improvvisazione che di organizzazione". Il sito ha inoltre reso noto di aver cercato di ottenere dei commenti dalla dirigenza del centro clinico, come pure dal Segretariato alla Sanità della Vojvodina sulle dichiarazioni del personale sanitario, ma di non aver ricevuto risposte da nessuno. (segue) (Seb)